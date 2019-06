«Wer bestimmt, was gut ist fürs Kind?»

Frau Waterstradt, was stört Sie am Begriff Helikoptereltern?

Es geht bei diesen Schmähworten immer auch um die Klärung von Machtfragen: Der Begriff ist ja das Gegenstück zu dem der Rabeneltern, der schon im Mittelalter aufkam. Aber wer hat denn die Autorität, zu entscheiden, wie viel Fürsorge für das Kind angemessen ist? Das sind in diesem Moment offenbar nicht die Eltern – sondern die Sprecher, die diesen Begriff benutzen: Nachbarn, Lehrer, Erzieher und so weiter.