Leserreaktionen – Wer nichts weiss, muss alles glauben Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Daniel Trappitsch, Sprachrohr der Schweizer Impfkritiker, behauptet, die Pandemie sei nur ein Hype. Unsere Leser glauben, solche Aussagen seien verantwortungslos. Peter Klaunzer (Keystone)

Zu «Impfkritiker wollen den Bundesrat per Gericht stoppen»

Wer nichts weiss, muss alles glauben

Der eigentliche Aprilscherz in der Berner Zeitung diese Jahr waren nicht die Bildschirme für die Bären, sondern eben dieser Artikel. Verschwörungstheorien haben Hochkultur und nicht nur Naturheilpraktiker mit bescheidener wissenschaftlicher Ausbildung, sondern auch Vertreter der katholischen Kirche. So wie der Weihbischof von Chur, Marian Eleganti, der behauptete, wer glaube, könne sich über Hostien und Weihwasser nicht infizieren. Ihm wurde inzwischen aus höherer Warte ein Maulkorb umgehängt. Trotzdem scheint derzeit das Motto zu sein: «Wer nichts weiss, muss alles glauben».

Andreas Wenger, Bern

Geschmacklos gegenüber allen Betroffenen

Dieser Artikel schockiert. Der Bundesrat hat bisher richtig und zielweisend gehandelt. Alle, die sich an das Vorgeschriebene halten, helfen mit, dass wir oder hoffentlich viele von uns das Virus überstehen können. Nun meldet sich das Netzwerk Impfentscheid mit dem Wortführer Daniel Trappitsch, der sich als Naturheilpraktiker ausgibt. Seine Aussagen sind verantwortungslos und arrogant. Da ich eigentlich sehr viel von der Naturheilmethode halte, hoffe ich, dass das Ganze nur ein absurder Aprilscherz war. Ansonsten ist es gegenüber allen Betroffenen nur geschmacklos.

Franz Burkhalter, Wichtrach

Zu «Wie kommen wir da wieder raus?»

Makabrer geht es wohl kaum

Täglich zeigt man uns Bilder, wie lastwagenweise Corona-Tote abtransportiert werden. Die SVP will aber das Volk ab dem 19.April wieder am Arbeitsplatz sehen. Makabrer geht es wohl kaum. Der Bundesrat hat bisher ganze Arbeit geleistet. Lasst ihn weiter tun, was er für richtig hält. Es läuft bemerkenswert besser ohne das Hin-und-her-Geschiebe in den Räten. Parteigezänk ist das Letzte, was wir im Moment nötig haben.

Bernhard Bläuer, Hünibach

Versuchte, aber misslungene Parteiprofilierung

Wir sind erst am Anfang der Infektionswelle und hoffen alle, dass das Spitalpersonal mit den nötigen Einrichtungen die Versorgung der Kranken gut meistern kann. Dass in der momentan sehr schwierigen Zeit die SVP nach einer Lockerung der vom Bundesrat verordneten Massnahmen ruft, ist unverständlich und muss als versuchte, aber misslungene Parteiprofilierung verstanden werden. Alle Länder leiden unter den wirtschaftlichen Folgen, deren Ausmass wir für die Zukunft noch nicht kennen. Jetzt müssen wir unter allen Umständen die Ausweitung des Virus bremsen und alles daransetzen, dass wir keine italienischen oder spanischen Verhältnisse bekommen. Die Gesundheit und der Schutz der Bevölkerung kommen vor den wirtschaftlichen Interessen. Ich zähle auf alle anderen Parteien, die das bis jetzt auch so vertreten.

Martin Liniger, Rizenbach

Wir brauchen einen Konsumrückgang

Gesundheit und Wirtschaft. Die Corona-Krise löst einen Kampf zwischen ihnen aus. Für wen werden wir uns entscheiden? Natürlich würde sich jeder und jede für Leben entscheiden. Leider ist die Frage nicht so einfach, denn diese beiden Themen sind nicht so unabhängig voneinander, wie sie zu sein scheinen. An einer Wirtschaftskrise leiden ebenfalls immer die Schwächsten der Gesellschaft. Wir können dies als eine Tatsache akzeptieren und weiterleben. Oder aber wir können uns überlegen, ab welchem Punkt wir in eine solche Abhängigkeit der Wirtschaft gerieten, dass ein blosser Konsumrückgang für viele einen drastischen Einschnitt ins Leben bedeutet. Wenn Menschen weniger konsumieren, sollten wir einfach weniger arbeiten müssen. Einen Konsumrückgang brauchen wir, ansonsten wird unsere Erde nicht mehr lange für Menschen bewohnbar sein. Ein Wirtschaftssystem, das Menschen zur Ausübung von Arbeiten, die sie nicht erfüllen, zwingt und auf Wachstum ausgerichtet ist, ist schlichtweg nicht haltbar.

Cécile Semelet, Bern