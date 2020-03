Starkoch verlässt Sternelokal – Werner Rothen nimmt den Hut Starkoch und Gastgeber Werner Rothen verlässt das Restaurant Zum Äusseren Stand in Bern. Pächter ist der Zürcher Frauenverein, der nun einen neuen Betriebsleiter sucht. Claudia Salzmann

Werner Rothen verlässt das Restaurant Zum Äusseren Stand per Ende Mai. Foto: Raphael Moser

Für das Restaurant Zum Äusseren Stand wird ein neuer Gastgeber gesucht. Das teilte der Zürcher Frauenverein (ZFV), der das Lokal pachtet, am Dienstag mit. Das totalsanierte Haus soll vermehrt für ein breites Publikum geöffnet werden. Starkoch und Betriebsleiter Werner Rothen habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, das Lokal per Ende Mai 2020 zu verlassen, heisst es weiter in der Mitteilung. Erst vergangene Woche wurde der Küchenchef des Äusseren Stands, Fabio Toffolon, mit einem «Michelin»-Stern ausgezeichnet.

Dem Vernehmen nach habe es Differenzen zwischen dem ZFV und Werner Rothen gegeben, dies, obwohl sie seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Von 2005 bis 2015 war Rothen Betriebsleiter und Küchenchef des Restaurants Schöngrün im Zentrum Paul Klee und der höchstdotierte Koch in der Stadt. Dort erkochte er sich 17 «Gault Millau»-Punkte und einen «Michelin»-Stern. Das Schöngrün wird ebenfalls vom ZFV gepachtet.

Ende Januar 2015 verliess Rothen Bern in Richtung Basel, wo er die Gastronomie der Novartis leitete. Nach nur einem Jahr verliess er den neuen Arbeitgeber, weil er sich nicht richtig entfalten konnte, wie er in einem früheren BZ-Interview sagte. Er kochte im Il Grano in Büren an der Aare, wo er einen Kollegen bei einem Konzeptwechsel unterstützte und ihm zu «Gault Millau»-Punkten verhalf.

Das denkmalgeschützte Haus wurde letztes Jahr nach einer Kernsanierung wiedereröffnet. Einen ersten Schritt nahm das Umbauprojekt im Mai 2018, dann wurden im Empire-Saal wieder Bankette durchgeführt. Seit Februar 2019 ist das Restaurant in Betrieb. Für den Umbau und die Unterhaltsarbeiten kam die Stiftung Zum Äusseren Stand auf, die Kosten beliefen sich auf 3 Millionen Franken.