Widerwillige Liebeserklärung

Vielleicht liegt dieses Unverständnis daran, dass die Thur in meiner alten Heimat nicht so viel Gesprächsstoff hergab. Im Small Talk kam sie höchstens vor, wenn die Zeitungen wieder einmal gemeldet hatten, dass man sich vor Entenflöhen in Acht nehmen soll, die Hautreizungen verursachen können. Aber viel mehr als ein Schulterzucken löste auch diese Nachricht selten aus.

Deutlich mehr Emotionen weckt bei mir der Bodensee. Majestätisch ist er und die Landschaft um ihn herum unvergleichlich lieblich: Rebberge, Blumen, sanfte Hügel. Wenn ich an einem lauen Sommerabend in einem der zahlreichen Restaurants in Ufernähe frisches Eglifilet esse und dabei die Seeluft geniesse, bin ich überzeugt, dass das Leben nicht viel besser werden kann.

Und dann fahre ich mit dem Zug wieder zurück in die Stadt Bern. Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof zieht rechts unten das Lorrainebad vorbei. Ich blicke auf die smaragd­grüne Aare und spüre, endlich bin ich angekommen. Ich bin daheim.

Aare, Wasser, Tränen: Dies ist der letzte Beitrag in unserer Rubrik,in der wir geschrieben haben,wie Kultur und Kleinigkeiten uns nachhaltig zu bewegen vermögen.