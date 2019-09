Wie das Internet Strom frisst

Die Nutzer bekommen davon allerdings kaum etwas mit, denn verbraucht wird der Strom immer häufiger «in der Cloud» – also in gewaltigen Rechenzentren, den Fabriken des digitalen Zeitalters. Oft übersteigt dieser ausgelagerte Energieverbrauch den, der für den Betrieb des eigentlichen Geräts zu Hause notwendig ist.

Wo kommt die Energie für die Server her, die wir regelmässig nutzen?

Die Lösung wäre: Häufiger offline arbeiten, zum Beispiel, indem man Lieblingslieder herunterlädt und sich damit das Streamen spart; oder indem man Suchbegriffe als Text eintippt, anstatt sie an die KI-Sprachassistenten Siri, Alexa, Cortana oder den Google Assistant weiterzugeben, was mehr Rechenaufwand erfordert.

Doch viele Daten, das ist ja in der Regel, was die Anbieter wollen – das hilft ihnen beispielsweise bei ihrem Werbegeschäft. Die Nutzer sollen auf den Seiten und in den Apps ausserdem möglichst viel Zeit verbringen. Wer «Addictive Design»-Funktionen wie den automatischen Start von Videos deaktiviert, generell bewusster mit der Energieressource Daten umgeht, leistet also nicht einfach nur Verzicht. Nutzer erhalten auch die Kontrolle über ihre digitalen Spuren und ihre Zeit zurück.

Wer seinen ökologischen Fussabdruck im Netz senken will, sollte sich zudem die Frage stellen: Wo kommt die Energie für die Server her, die ich regelmässig nutze? Apple, Microsoft, Facebook und Google haben in der Studie «Clicking Green» 2017 von Greenpeace gute Noten für ihre Bemühungen um ein nachhaltigeres Internet bekommen. Sie setzen auf erneuerbare Energie und investieren teilweise in den Bau neuer Anlagen. In der Kritik der Umweltschützer steht dagegen der Marktführer für Cloud-Lösungen: Amazon.

Netflix läuft auf Amazon-Servern

Etwa die Hälfte der Server von Amazon Web Services (AWS) sollen einem im Februar veröffentlichten Bericht zufolge in der «Data Center Alley» stehen, wo sich nicht weit von Washington die grösste und am schnellsten wachsende Konzentration von Rechenzentren weltweit befindet. Hauptenergielieferant dieses physischen Herzstücks des Internets und von AWS ist Dominion Energy, der auf seiner Website einen Anteil erneuerbarer Energien von mageren vier Prozent ausweist.