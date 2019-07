Wie das Unmögliche gelang

Inspirierende Grafiken

Droemer, 168 Seiten, circa 43 Fr.

Manchmal sagt eine Grafik mehr als tausend Worte. Wenn man bedenkt, dass Zack Scott gefühlt tausend Grafiken zum Mond präsentiert, steckt eine ganze Menge Inhalt in diesem Buch. Neben Grafiken zur «Maschinerie», etwa zu den Raketen und Mondlandefähren, illustriert Scott auch viele Zahlen und Vergleiche rund um die Apollo-Mission. So zeigt er, dass ein Kommandomodul so schwer ist wie drei Personenwagen, die Saturn-V-Rakete so viel wog wie sieben voll beladene Boeing 747 und grösser war als die Freiheitsstatue. Die verwirrende Menge an Schaltern an einem Instrumentenpult veranschaulicht er, indem er auf einer Seite 566 Schalter zeichnet – einerseits stupide, andererseits sehr eindrücklich.

Die Grafiken sind schlicht gehalten und geben dem Buch etwas Filigranes. Natürlich gibt es auch einige einführende und erklärende Worte im Buch, auch zu jedem Apollo-Astronauten und zu allen Apollo-Flügen. Am stärksten ist das Buch aber dort, wo die schönen Grafiken für sich allein sprechen, ganz ohne Text.

Scott weiss, wovon er zeichnet. Mit 20 Jahren ging er zur Royal Air Force und diente mehrere Jahre als Flugzeugtechniker, bevor er Grafikdesigner wurde. Er liebe es, heisst es im Buch, mithilfe von Grafiken komplexe Zusammenhänge anschaulich und leicht begreifbar darzustellen. Das ist ihm gelungen.

Lebendige Geschichte

DVA, 544 Seiten, circa 35 Fr.

Beim Lesen dieses Buchs fühlt man sich, als schaute man den Astronauten bei der Vorbereitung ihrer Mond-Mission direkt über die Schulter und als sässe man mit ihnen in der Raum­kapsel. Hautnah an der Seite der Protagonisten erzählt James Donovan die Geschichte, die letztlich in der erfolgreichen Landung von Apollo 11 auf dem Mond mündete. Man erfährt, wie Neil Armstrong und Edwin Aldrin sich in die Haare kriegten, sich dann aber doch zusammenrauften, um das Unmögliche möglich zu machen.