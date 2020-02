Projekt Bostudenzelg, Thun – Wie das «wichtige Areal» überbaut werden soll 400 bis 600 Wohnungen, die um einen Park angeordnet werden: Das sind die Pläne für die Bostudenzelg im Schoren-Quartier. Hochhäuser gibt es keine. Michael Gurtner

Das Gebiet Bostudenzelg mit dem Hauptsitz von Meyer Burger (Bildmitte im Hintergrund): Hier soll eine neue Wohnüberbauung entstehen. Foto: Patric Spahni

«Dieses Areal ist für uns als Stadt sehr wichtig», stellte Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) gleich zu Beginn der Medienkonferenz am Dienstagnachmittag klar. Denn: Beim Gebiet Bostudenzelg gegenüber dem Hauptsitz der Firma Meyer Burger im Schoren-Quartier handle es sich um eines der letzten zusammenhängenden und noch unbebauten Areale in der Bauzone – 45000 Quadratmeter, die sich zur Hälfte im Besitz der Stadt, zur Hälfte in jenem der Frutiger AG und der Bernischen Pensionskasse befinden.