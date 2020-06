Muttertag in schwieriger Zeit – Wie die Krise den Wert der Frauen sichtbar macht Synodalrätin Judith Pörksen hofft, dass die Arbeit der Mütter mehr geschätzt wird: «Die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie wichtig sie ist.» Stephan Künzi

Sie ist selber Mutter und engagierte sich im Mütterzentrum Bern-West für die Sache der Mütter: Judith Pörksen, Pfarrerin und Synodalrätin. Foto: Nicole Philipp

Nein, ein besonderer Tag im christlichen Kalender ist der Muttertag nicht. Trotzdem bezeichnet Judith Pörksen aus Bern-Bethlehem das Thema, auf das der zweite Sonntag im Mai jedes Jahr aufmerksam machen will, als sehr wichtig. In Zeiten, in denen das Coronavirus den gewohnten Alltag auf den Kopf stellt, sowieso.