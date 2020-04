Rubrik Angetroffen – «Wie ein Geschenk» Heute in unserer Serie «Angetroffen»: Rebecca Jenny aus Hünibach will Kindern und deren Eltern helfen, zur Ruhe zu kommen. Barbara Schluchter-Donski

Rebecca Jenny aus Hünibach hat eine CD mit Kindermeditationen, Geschichten und Liedern herausgegeben. Foto: PD

Wenn jemand eine Lebenskünstlerin ist, dann sie: Rebecca Jenny aus Hünibach hat in ihren 45 Jahren schon so manches erlebt. Da bringt sie auch die derzeitige Corona-Krise nicht so schnell aus der Fassung. Im Gegenteil: «Wahrscheinlich darf ich das gar nicht sagen», meint sie mit ihren sonoren, warmen Stimme, «aber ich geniesse die momentanen Zeiten gerade sehr. Diese Entschleunigung ist wie ein Geschenk.»