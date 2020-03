Abo+ Tag 1 des Corona-Shutdown So sieht die Stadt Bern aus im Ausnahmezustand

Am ersten Vormittag der vom Bundesrat ausgerufenen «ausserordentlichen Lage» steht das öffentliche Leben in Bern nahezu gänzlich still. Wo normalerweise Pendlerströme durch die Gassen ziehen, finden sich heute nur einzelne Menschen vor geschlossenen Ladentüren vor.