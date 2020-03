Corona und Spanische Grippe – Wie sich der Kampf gegen eine Epidemie verbessert hat Die Schweiz ist heute viel besser gewappnet für eine Pandemie als bei der Spanischen Grippe 1918. Diese gute Nachricht liefert Historiker Patrick Kury. Stefan von Bergen

Sekretärinnen arbeiten 1918 während der Spanischen Grippe mit Atemschutzmasken. Foto: Getty

Wenn der Historiker Patrick Kury (58) zurückblickt auf die Spanische Grippe, die vor rund 100 Jahren die Schweiz heimsuchte, stimmt ihn das für die Bewältigung der aktuellen Corona-Pandemie verhalten positiv. «Es ist zu hoffen, dass es heute nicht ganz so schlimm kommt wie 1918», sagt er. Der Basler Kury, Professor an der Universität Luzern, ist ein Spezialist für den Verlauf der Spanischen Grippe in der Schweiz. (Lesen Sie hier, wie die Spanische Grippe Stadt und Kanton Bern traf).