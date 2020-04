Viktor Giacobbo im Interview – «Ich war noch nie so froh, keine Kinder zu haben» Der Schweizer Komiker Viktor Giacobbo spricht über WC-Rollen, seinen Umgang mit der Abschottung und weshalb es jetzt weniger regierungstreue Satiriker bräuchte. Rico Bandle

«Miteinander zu lachenist schöner als allein»: Viktor Giacobbo im Casinotheater Winterthur Foto: Mario Heller

Er wirkt gut gelaunt, Komiker Viktor Giacobbo, der das Interview wegen der Corona-Krise von zu Hause aus per Skype führen möchte. «Ich habe wenig Mühe damit, abgeschottet zu sein», sagt er, dem neuerdings um den Mund ein wohlgetrimmter Bart wächst. Wenn er mitbekomme, was Eltern mit schulpflichtigen Kindern zurzeit durchmachten, so müsse er sagen: «Ich war noch nie so froh, keine Kinder zu haben.»