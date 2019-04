Generikum kostet 6.95 Franken weniger – aber niemand wills

Die beiden Verbände verglichen die Schweizer Preise der 250 umsatzstärksten krankenkassenpflichtigen Medikamente mit denjenigen in neun europäischen Ländern. Darunter waren Grossmärkte wie Deutschland, Frankreich oder Grossbritannien – aber auch Länder wie Österreich, Belgien oder Niederlande, deren Märkte mit der Schweiz zu vergleichen sind.

Die Studie, die bereits zum zehnten Mal durchgeführt wird, stellte fest, dass die Lücke der Preisunterschiede zwischen der Schweiz und dem Ausland kleiner wird. Medikamente waren im Jahr 2018 im Schnitt zwei Prozent weniger teuer als 2017. René Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma, rechnet vor, dass die Preissenkungen Einsparungen im Wert von 325 Millionen Franken ermöglichten.

Die Preisannäherungen gelten allerdings nur für bestimmte Arzneimittel. Nachahmerpräparate, sogenannte Generika etwa, sind in der Schweiz im Durchschnitt doppelt so teuer wie im Ausland. Das ist mit ein Grund, weshalb in der Schweiz solche Medikamente weiterhin viel weniger eingesetzt werden als Originalprodukte.