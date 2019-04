Schweizer Banken geben den Widerstand gegen Apple auf

Twint zeigt sich entspannt

Angst hat Twint keine, dass Apple und Samsung Pay dereinst die Schweizer Lösung vom Markt drängen könnte. «Wir freuen uns über jeden, der das mobile Bezahlen in der Schweiz voranbringt», sagt ein Twint-Sprecher. Twint habe mittlerweile 1,3 Millionen registrierte Kunden, davon seien 500’000 häufige Nutzer der Bezahl-App.

UBS verhandelt offenbar noch mit Apple: «Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden neben UBS Twint bereits heute verschiedene mobile Zahlungslösungen an wie Swatch Pay, Fitbit Pay und Garmin Pay. Zudem arbeiten wir daran, unser Angebot im laufenden Jahr zu erweitern», erklärte die Grossbank.

Postfinance arbeitet an neuer App

Bei Postfinance gibt es derzeit keine Pläne, auf Apple Pay umzusteigen: «Wir haben mit Twint eine eigene Payment- und Shopping-App lanciert. Wir konzentrieren uns vor allem auf deren Weiterentwicklung», erklärte ein Sprecher auf die Frage, ob Postfinance ebenfalls Apple Pay einführen wolle.

Stattdessen arbeite Postfinance daran, die eigenen Kredit- und Debitkarten zu digitalisieren. Ab Herbst 2019 soll dann über eine eigene App für Android-Smartphones das mobile Bezahlen möglich sein.

Immer mehr Apps

Das Angebot an mobilen Bezahllösungen wird also immer grösser: Dabei hat sich das Bezahlen mit Handy noch nicht durchgesetzt. So sieht auch Twint das grösste Problem nicht in den amerikanischen Konkurrenten, sondern in der Schweizer Bevölkerung.