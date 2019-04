Swisscom will Kunden mit «SMS 2.0» zurückholen

Mit der neuen Technologie können die Nutzer unter anderem Gruppenchats durchführen, Videoanrufe tätigen, Fotos verschicken und mobile Bezahlungen abwickeln. Die Anwendung ersetzt die bisherige Nachrichtenfunktion, mit der normalerweise SMS versendet werden.

Der grösste Schweizer Telecombetreiber vermarktet den SMS-Ersatz als Alternative zu Angeboten wie Whatsapp und Messenger, die gratis sind und beide zum sozialen Netzwerk Facebook gehören. Diese Dienste haben den Mobilfunkanbietern weltweit das lukrative Geschäft mit den kostenpflichtigen Kurzbotschaften weitgehend zerstört. Beispiel Swisscom: Zu den besten Zeiten um die Jahrtausendwende setzte der staatsnahe Betrieb mit SMS einen dreistelligen Millionenbetrag um. Heute ist der Versand von SMS innerhalb der Schweiz in den monatlichen Abonnements inbegriffen und wird nicht mehr zusätzlich abgerechnet.

RCS ist der Versuch der internationalen Mobilfunkindustrie, die Privatkunden davon abzuhalten, die Anwendungen der branchenfremden Konkurrenz zu nutzen. Für diese Nutzer dürfte der neue Service weiterhin kostenlos sein, im Fall der Swisscom als Teil eines Gesamtpakets für eine monatliche Gebühr.

Jagd auf Firmenkunden

Neue Einnahmequellen ergeben sich hingegen mit Firmenkunden. Die Swisscom und der Online-Brillenhändler Visilab testen derzeit einen automatisierten Kundendienst, der auf RCS beruht. An der diesjährigen Mobilfunkmesse in Barcelona zeigten beide Firmen, wie das funktionieren kann. Brillenträger können den QR-Code auf einem Katalog scannen und werden dann an einen «Plauder-Roboter» weitergeleitet, der bei Kundenfragen behilflich ist. Der weltweite Industrieverband der Mobilfunkanbieter schätzt, dass der Markt für solche Anwendungen bis zum Jahr 2021 knapp 75 Milliarden Franken ausmachen könnte.

Branchenkenner wie Ralf ­Beyeler vom Online-Vergleichsdienst Moneyland äussern allerdings Zweifel, ob sich RCS gegen die kostenlose Konkurrenz behaupten kann. «Ich sehe wesentliche Nachteile», sagt Beyeler. «Einer davon ist die Verfügbarkeit des neuen Dienstes.»