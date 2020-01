Anzahl E-Trottinetts hat sich innert einem Jahr verzehnfacht

Die Studie in mehreren europäischen Städten deckt auf, dass sich die Zahl der E-Trottinetts innert zwölf Monaten mehr als verzehnfacht hat. Vor allem Zürich, Kopenhagen, Berlin und Wien seien für dieses Wachstum verantwortlich, hiess es in einer Mitteilung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) vom Donnerstag. In Barcelona und Paris wächst die Zahl der E-Trottinetts hingegen erst langsam.