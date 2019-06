Bayer bleibt bei Glyphosat und plant für Milliarden Alternativen

Bayer hält an der Produktion des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat fest, will aber zugleich Milliarden in die Entwicklung von Alternativen investieren. «Glyphosat wird weiterhin eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft und in der Produktpalette von Bayer spielen», erklärte das Unternehmen am Freitag.