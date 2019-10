Neue SBB-Doppelstöcker laufen noch schlechter als geplant

Der Chef der Zugsparte von Bombardier, Danny Di Perna, will den SBB weitere der pannenanfälligen Doppelstockzüge schmackhaft machen. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sprach er am Wochenende davon, dass die Zuverlässigkeit der Züge seit dem vergangenen Jahr stark angestiegen sei. Ein Blick auf die letzten Monate zeigt jedoch: Die Zuverlässigkeit stagniert seit Monaten. Und man hinkt dem eigentlichen Plan hinterher.