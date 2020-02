Die Ära Thiam und der Sturz der CS-Aktie

4 Jahre und 7 Monate lang war Tidjane Thiam Chef der Credit Suisse. In dieser Zeit dampfte er das riskante Investmentbanking ein und setzte stärker auf die Vermögensverwaltung für reiche Privatkunden. Ausserdem machte er die CS mit zwei milliardenschweren Kapitalerhöhungen krisenfester. Doch ein Bankchef wird auch immer am Aktienkurs gemessen – und dieser verlor im Verlauf seiner Amtszeit fast die Hälfte an Wert. Wir zeigen, warum.