Die vierte Schuldenwelle

Gemäss Weltbank erreichten die Staatsschulden der 28 ärmsten Länder vergangenes Jahr erstmals durchschnittlich 55 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Sie haben damit seit 2013 um 19 Prozentpunkte zugenommen. 12 dieser Länder sind bereits mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontiert oder riskieren sie unmittelbar. Weltbank und Weltwährungsfonds bezeichnen diesen Zustand als «debt distress». Schulden müssen nicht nur zurückbezahlt, sondern auch bedient werden, das heisst, es fallen regelmässige Zinszahlungen an den Kreditgeber an. Der Anteil dieser Zinszahlungen am BIP hat sich seit 2013 verdoppelt – und das, obwohl das Zinsniveau seither global drastisch gesunken ist.

Aber nicht nur die ärmsten der Armen sind betroffen, sondern auch die übrigen Entwicklungsländer und Schwellenländer (emerging markets and developing economies, EMDE). Bei ihnen spielt das Wachstum der privaten Schulden eine entscheidende Rolle (siehe Chart A oben). Kommt hinzu, dass die Kredite und Darlehen überwiegend dazu verwendet werden, um Konsumausgaben zu finanzieren, und nicht dazu, um Investitionen zu realisieren (Chart B). Genau das Gegenteil wäre wünschenswert: Investitionen erhöhen in der Regel das Wachstumspotenzial eines Landes und stärken damit die Zahlungskraft künftiger Generationen – und damit auch das Vertrauen internationaler Investoren gegenüber dem Land. Konsumausgaben verpuffen dagegen weitgehend wirkungslos.

Die vier Wellen

Die Geschichte mahnt zur Vorsicht. In den vergangenen 50 Jahren hat es bereits drei Schuldenwellen in den Schwellen- und Entwicklungsländern gegeben, schreibt die Weltbank. Stets sei am Ende ein finanzieller Kollaps gestanden. Die erste umfasste die 70er und 80er Jahre und betraf vor allem Lateinamerika. Sie endete u. a. als Folge des Ölpreisschocks und einer Straffung der Geldpolitik in den USA. 1982 kündigte Mexiko an, seine Bankenkredite nicht mehr bedienen zu können, andere Länder folgten.

Die zweite Schuldenwelle, angefeuert durch die Deregulierung der weltweiten Finanzmärkte, dauerte von 1990 bis zur Jahrtausendwende. Sie erfasste 1997 zunächst Thailand und anschliessend weitere ostasiatische Länder. In den folgenden Jahren waren davon auch Lateinamerika, Russland und die Türkei betroffen. Auch die dritte Schuldenwelle – ein gross angelegter Verkauf von Krediten europäischer und US-amerikanischer Banken – endete abrupt: 2008/09 im Zuge der Finanzkrise.

Für die Weltbank steht fest, dass sich gegenwärtig in den Entwicklungs- und Schwellenländern eine vierte Schuldenwelle auftürmt. Ähnlich wie ihre Vorgänger wird sie von tiefen Zinsen und finanziellen Innovationen, meist in Verbindung mit einer Deregulierung, gespeist. Die Erfahrung lehrt, dass auch sie schwere Zerstörungen anrichten wird, aber wann und wo, weiss niemand. «In den drei bisherigen Schuldenwellen richteten Finanzkrisen substanzielle wirtschaftliche Schäden an», schreiben die Autoren des Weltbankberichts, «aber das Ausmass variierte je nach Welle und Region.»