Düstere Szenarien zur Technologie der Zukunft

Der Historiker Yuval Noah Harari zählt mit seinen Werken «Sapiens» oder «Homo Deus» aktuell zu den erfolgreichsten Sachbuchautoren der Welt. Wie gut es der Israeli schafft, ein Publikum in seinen Bann zu ziehen, zeigt ein 20-minütiger Vortrag, den er am vergangenen Weltwirtschaftsforum in Davos im Rahmen eines Panels gehalten hat. Das Thema der Veranstaltung: «Wie können wir das 21. Jahrhundert überleben». Das Video davon sehen Sie oben.