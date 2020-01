Erwirtschaften in Zukunft Roboter unsere Einkommen?

Von Mathias Binswanger (publiziert am Fri, 10 Jan 2020 04:00:25 +0000)

In Diskussionen um die digitale Transformation taucht immer wieder die Idee eines neuen Schlaraffenlandes auf. In seinem 2018 erschienenen Buch „Hirten, Jäger, Sammler. Eine Utopie für eine digitale Gesellschaft“ schildert uns etwa der Philosoph Richard David Precht eine Welt ohne Lohnarbeit als neue Utopie unter dem Motto »Die Maschinen arbeiten – die Arbeiter singen«. Dank der Digitalisierung, so Precht, haben mehr und mehr Menschen die Möglichkeit, nicht mehr für Geldlohn arbeiten zu müssen.