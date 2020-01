«Es fragt sich, ob die Swisscom den Netzunterhalt vernachlässigt»

Wir sind wieder uneingeschränkt erreichbar. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) January 17, 2020

Eine absolute Sicherheit für die Erreichbarkeit von Notrufdiensten gebe es nicht, erklärt Pascal Aebischer, Sprecher des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Diese Dienste hätten jedoch höchste Priorität bei den Telecomanbietern. Auch bei den Notrufzentralen würden für solche Fälle Massnahmen und Vorkehrungen getroffen.

Swisscom-Konkurrenten waren ebenfalls direkt oder indirekt von der Panne betroffen. Grund ist, dass sie entweder Swisscom-Dienste mitbenutzen oder aber die Verbindung ins Festnetz des blauen Riesen nicht möglich war. Durch die Swisscom-Störung hätten UPC-Kunden «teilweise Einschränkungen» hinnehmen müssen, sagt eine Firmensprecherin. Es seien Mobilfunknummern und im Festnetz 0800-Nummern betroffen gewesen.

Salt habe keine Störungen im eigenen Netz festgestellt, sagte eine Firmensprecherin. Wahrscheinlich sei aber, dass Salt-Kunden, die mit einem Swisscom-Anschluss in Kontakt haben treten wollen, diesen nicht erreichen konnten.Die Kunden von Sunrise waren in der gleichen Situation. Sie konnten untereinander oder mit Ausnahme von Swisscom mit Nutzern der anderen Anbieter störungsfrei telefonieren, wie der zweitgrösste Telecombetreiber des Landes mitteilt.

Auffallend ist, dass in der Nacht auf Freitag auch in Deutschland grossflächige Störungen in den Telefonnetzen aufgetreten sind. Davon betroffen waren Vodafone, die Deutsche Telekom und 1&1. Bei Vodafone war unter anderem ein Ausfall eines Servers der Grund für die Beeinträchtigung.Laut Swisscom gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Ausfällen in Deutschland und in der Schweiz.