Euro fällt zum Franken auf tiefsten Stand seit 2017

Die Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat die Nachfrage nach sicheren Anlagen kurzfristig deutlich erhöht. Gefragt sind neben erstklassigen Staatsanleihen und Gold auch der Schweizer Franken.

Vor allem gegenüber dem Euro gewann die hiesige Währung deutlich und notierte kurzzeitig auf dem höchsten Stand seit rund 20 Monaten. Etwas besser schlägt sich der Dollar, der ebenfalls von seiner Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Um 18.07 Uhr kostete ein Euro 1,0817 Franken und lag somit wieder über der Marke von 1,08 Franken. Zuvor hatte die Gemeinschaftswährung am Nachmittag 1,0785 Franken noch allerdings so wenig gekostet wie seit Frühling 2017 nicht mehr. Weniger stark betroffen war der Dollar, der bei politischen Krisen ebenfalls gerne als sicherer Hafen angesteuert wird. Der «Greenback» wurde am frühen Abend zu 0,9727 Franken gehandelt, nach einem Tagestief von 0,9660 Franken.