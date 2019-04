Dauerkritik an Negativzins: Jetzt äussert sich SNB-Jordan

«Wichtiger Beitrag für Wirtschaft»

Für Jordan steht «ausser Frage», dass der Negativzins in der Vergangenheit einen wichtigen Beitrag geleistet hat, die Schweizer Wirtschaft «gut durch eine schwierige Zeit» zu führen. Und er trage auch heute noch «ganz wesentlich» dazu bei, dass sich die Schweizer Wirtschaft trotz vieler internationaler Unsicherheitsfaktoren gut entwickle. Vor den Aktionären stellte Jordan dann die (rhetorische) Frage, ob es den Bürgern in der Schweiz ohne den Negativzins besser gehen würde. Nicht überraschend kommt er zum Schluss, dass dem nicht so wäre.

«Eine Aufhebung des Negativzinses würde der Schweizer Wirtschaft heftig zusetzen», sagte der SNB-Präsident. Die kurzfristigen Zinsen in der Schweiz lägen dann wieder höher als in anderen Ländern, was die Attraktivität von Anlagen in Franken deutlich steigern würde.