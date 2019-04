Einen hohen Zins gibt es nie ohne Haken

Von Martin Spieler (publiziert am Tue, 16 Apr 2019 02:50:34 +0000)

Meine Bank hat mir als mögliche Anlage das Produkt ZKB Barrier Reverse Convertible on worst auf Nestlé, Swisscom und Swiss Life mit einem Coupon von 5,30 Prozent angeboten. Hört sich gut an, aber wie sind die Risiken? Und was halten Sie von dem Produkt? D.H.