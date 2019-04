Freizügigkeitskonten gehören getrennt

Ein Freizügigkeitskonto von Ihnen und Ihrer Frau können Sie nicht einfach zusammenlegen, da je die Freizügigkeitsleistung von Ihnen und Ihrer Frau darin parkiert ist und die Auflösung an strenge Bedingungen geknüpft ist.

Der Sinn eines Freizügigkeitskontos besteht darin, dass Sie und Ihre Frau Ihren Vorsorgeschutz im Rahmen der 2. Säule aufrechterhalten können. Eine Zusammenlegung des Kapitals von Ihnen und Ihrer Frau ist erst nach einem Bezug möglich.

Auszahlen lassen dürfen Sie Ihr Freizügigkeitsgeld aber nur in folgenden Fällen:

für den Kauf und die Errichtung von selbstgenutztem Wohneigentum,

die Amortisation einer Hypothek von selbstgenutztem Wohneigentum,

bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit,

bei Bezug einer ganzen Invalidenrente der IV bzw. bei dauernder Erwerbsunfähigkeit

oder wenn Sie definitiv in ein Land ausserhalb der EU auswandern oder für den Einkauf in die Pensionskasse.

Ordentlich auflösen dürfen Sie das Freizügigkeitskonto frühestens fünf Jahre vor oder spätestens fünf Jahre nach Erreichen des AHV-Alters von 65 bei Männern und 64 bei Frauen.

Auch aus anderen Gründen macht aus meiner Sicht eine Zusammenführung von verschiedenen Freizügigkeitskonten je bei Ihnen oder je bei Ihrer Frau keinen Sinn: Wenn Sie bereits mehrere solche Konten besitzen, haben Sie nämlich beim Bezug des Freizügigkeitsgeldes unter Umständen einen Vorteil. Sie sind in der Lage, Ihr Freizügigkeitskapital gestaffelt über mehrere Jahre hinweg zu beziehen. Damit können Sie in vielen Kantonen beim Bezug Steuern sparen, wobei zu beachten ist, dass die diesbezügliche Steuerpraxis in den einzelnen Kantonen unterschiedlich ist.

Falls dann für Sie ein Bezug ansteht, würde ich vorgängig bei den Steuerbehörden Ihres Wohnkantons nachfragen, wie ein gestaffelter Bezug in Ihrem Kanton gehandhabt wird.

Ihr bestehendes Freizügigkeitsgeld könnten Sie auch in eine Pensionskasse einbringen, falls Sie wieder einer Kasse angeschlossen sind. Auch da gilt: Sie dürfen Ihr Freizügigkeitsgeld nur in Ihre Kasse und Ihre Frau ihr Geld nur in ihre Kasse einbringen. Ob dies im konkreten Fall für Sie vorteilhaft ist, wäre allerdings ebenfalls vorgängig im Detail abzuklären. Insbesondere hängt dies auch von der Solidität der Kasse ab. Zudem würden Sie auch da die Möglichkeit aufgeben, Ihr Freizügigkeitsgeld gestaffelt zu beziehen.

Um Freizügigkeitsgeld zu parkieren, würde ich aus Sicherheitsgründen nur eine sehr sichere Bank nutzen. Eine höhere Sicherheit erreichen Sie auch da, indem Sie nicht alles Freizügigkeitsgeld nur bei einer einzigen Bank haben, sondern diversifizieren. Auch der Diversifikationsgedanke spricht dafür, dass Sie und Ihre Frau unabhängig mehrere Freizügigkeitskonten bei verschiedenen Banken behalten.

Der Beitrag Warum Freizügigkeitskontos getrennt bleiben müssen erschien zuerst auf Geldblog.