Grosses Gefälle zwischen Stadt und Land beim Wohnbau

Die Bautätigkeit nimmt im Kanton Bern seit Jahrzehnten zwar stetig zu, aber langsamer als im helvetischen Durchschnitt. «Auch in jüngster Zeit hat sich der Kanton Bern bei den Eigenheimen durch eine moderate Entwicklung ausgezeichnet», sagt Donato Scognamiglio, Leiter des Immobiliendienstleistungsunternehmens Iazi. Dafür sei das Preisniveau im schweizweiten Vergleich relativ attraktiv geblieben.

Die Fakten: Die Preise für Einfamilienhäuser sind in Bern in den letzten fünf Jahren um rund 14 Prozent und jene für Eigentumswohnungen um 20 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu stiegen die Preise für Einfamilienhäuser im Kanton Zürich in den letzten fünf Jahren um 24 Prozent und gar um 33 Prozent bei den Eigentumswohnungen. Gesamtschweizerisch stiegen die Eigenheimpreise in dieser Periode um 23 Prozent.

Das dürfte auch so bleiben, erwartet Scognamiglio. Denn im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt wachse die Bevölkerung im Kanton Bern mit rund 0,8 Prozent pro Jahr unterdurchschnittlich. Andererseits seien die Leerstände mit fast 1,7 Prozent relativ hoch und zudem noch leicht steigend. Keine günstigen Voraussetzungen für eine Trendwende also.

Ein Drittel günstiger als Zürich

Für Mieter sieht das Bild überaus positiv aus: Das aktuelle Angebotsmietsniveau in Bern liegt nach Scognamiglio bei rund 230 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr, bei den Bestandesmieten bei 212 Franken. Das sind rund 35 Prozent weniger als im Grossraum Zürich. Die Bestandesmiete basiert auf fest vermieteten Wohnungen. Von der Angebotsmiete ist zum Beispiel bei einem ausgeschriebenen Apartment die Rede, für das ein Nachmieter gesucht wird.

Der Trend verheisst für Mieter Gutes. Wegen des gesunkenen Referenzzinssatzes sind künftig stabile oder sogar sinkende Mieten zu erwarten. Alain Chaney von der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner beobachtet aktuell ebenfalls sinkende Mietpreise in Bern, ein Trend, der 2018 anhalten dürfte. Eigentum könnte dagegen weiter leicht ­steigen.

Das Immobilienparadies Bern ist nach Chaney bereits seit 1970 zu beobachten: In keiner anderen Region sind die Preise für Eigentumswohnungen seither so wenig angestiegen wie in bernischen Landen. Und bei den Einfamilienhäusern sind die Preise nur in der Nordwestschweiz weniger rasch gestiegen. Eine bescheidene Preisentwicklung war auch bei den ausgeschriebenen Mietwohnungen zu beobachten.

Fredy Hasenmaile, Immobilienexperte der Credit Suisse, beurteilt die Situation ähnlich: Der Wirtschaftsraum Bern entwickle sich grundsätzlich viel stetiger als andere Märkte. Er zähle selten zu den Überfliegern. «Doch wenn das Wachstum landesweit eher verhalten ist, dann schneidet der Wirtschaftsraum Bern vergleichsweise gut ab und profitiert von seiner Unaufgeregtheit.»

Bern holt auf

Mehr noch: Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat in jüngster Zeit sogar einen kleinen Nachhol­effekt festgestellt, nachdem das Preiswachstum im Kanton in den letzten Jahren im nationalen Vergleich eher bescheiden gewesen war. Dieser Aufholprozess sei seit rund anderthalb Jahren festzustellen. In den letzten Monaten habe sich die Preisdynamik für Einfamilienhäuser in der Region Bern sowie im Seeland sogar noch verschärft: Die Preise seien dort deutlich rascher gestiegen als im helvetischen Durchschnitt. In der Stadt Bern sind laut BEKB aktuell gar überhöhte Preise für Wohneigentum festzustellen.

Weiterhin attraktiv bleibe der Gürtel um Bern mit Zollikofen, Ittigen und Muri. Allerdings seien auch dort die Preise zum Teil aus dem Ruder gelaufen. Unübersehbar auch der Aufschwung in der Region Biel, die für Industrie- und Dienstleistungsfirmen immer interessanter werde. Dies nicht zuletzt dank der in der Bevölkerung verankerten Bilingue-Mentalität. Das Beispiel der Grossbank UBS, die 600 Mitarbeiter eines Dienstleistungszentrums nach Biel verlagern will, könnte Schule machen.

Tiefer Stadt-Land-Graben

Der Wermutstropfen: Das generell deutlich freundliche Bild des Berner Liegenschaftsmarktes bezieht sich fast nur auf die urbanen Zentren. «Die Schere zwischen Stadt und Land hat sich weiter aufgetan», stellt die Berner Kantonalbank fest.

CS-Experte Fredy Hasenmaile sekundiert: «Die urbanen Zentren profitieren am stärksten von der internationalen Zuwanderung.» Von diesem Zustrom profitieren nach dem CS-Experten mittelfristig auch die umliegenden Wohneigentumsmärkte, vor allem die gesuchten Lagen in den Regionen Erlach/Seeland sowie Murten. Bei den Mietwohnungen sei die Akzentuierung aufs Zentrum aber weniger stark, sagt Chaney.

Im Süden des Kantons sticht einzig Thun als begehrter Wohnstandort hervor. Die Bergregionen kämpfen unverändert mit erheblichen Schwierigkeiten. Der Ferienhausmarkt durchläuft nach Hasenmaile derzeit sogar eine eigentliche Korrekturphase. «Weil sich das Berner Oberland stark auf einheimische Gäste konzentriert hat, sehen die Perspektiven zwar besser aus als im Graubünden oder im Wallis, aber die Schwierigkeiten sind dennoch nicht zu übersehen.»

Eine ungünstige Entwicklung sieht die Berner Kantonalbank zudem für die Region Oberaargau: In den letzten 12 Monaten war demnach dort trotz steigenden Leerständen eine erhöhte Bauaktivität festzustellen. Sowohl bei den Miet- und wie bei den Eigentumswohnungen sei das Angebot stärker gestiegen als Nachfrage. (Berner Zeitung)