Wie man den Wert einer Firma erkennt

Persönlich würde ich die New Venturetec Aktien behalten, vorausgesetzt man hat die nötige Risikofähigkeit. Da es sich bei diesem Unternehmen um eine Risikokapitalgesellschaft handelt, sind die Risiken für Sie als Anleger besonders hoch. Investieren sollte man in diese Aktien nur, wenn man sich das bewusst ist und die damit verbundenen hohen Risiken in Kauf nehmen kann und will.

Dass der von Ihnen angesprochene Net Asset Value, der alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens abzüglich der Verbindlichkeiten ausdrückt, höher ist, als der aktuelle Börsenkurs, überrascht nicht. Das ist bei Beteiligungsgesellschaften und generell bei Börsenfirmen oft der Fall und nicht eine Besonderheit von New Venturetec. Viele Aktien werden sogar unter dem Buchwert gehandelt.

Ob der Aktienkurs den wahren Wert eines Unternehmens wiederspiegelt oder nicht, ist letztlich Sache des Marktes. Die Investoren bestimmen mit den bezahlten Kursen für die Aktie, wie hoch sie den Wert der Firma einstufen. Bei einer an der Börse gehandelten Firma hat man die Gewähr, dass alle Aktionäre gleich behandelt und niemand benachteiligt wird.

Als Aktionär von New Venturetec profitieren Sie auch vom Verkauf von Osiris an das britische Medtech-Konzern Smith & Nephew, denn an Osiris war New Venturtec massgeblich beteiligt. Mit Osiris hatte Firmengründer und Risikokapitalist Peter Friedli eine gute Nase. Smith & Nephew zahlt für die vor über 25 Jahren gegründete Biotechfirma 661 Millionen US-Dollar.

Die profitable Osiris Therapeutics, die über 400 Mitarbeitern einen Job bietet und mehr als 141 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet, fokussiert sich auf Produkte und Stammzellenforschung im Bereich der Wundheilung, Sportverletzungen und Orthopädie. Ob sich auch die weiteren Beteiligungen von New Venturetec als Perlen erweisen und später erfolgreich verkauft werden können, kann ich nicht sagen. Viel versprechend stufe ich jedenfalls die Beteiligung Myriad Genetics ein. Auch diese US-Firma wurde von Peter Friedli mitgegründet.

Wer als Privatinvestor bei New Venturetec dabei ist, hat die Chance, am möglichen weiteren Erfolg dieser Gen-Krebstest-Firma zu partizipieren. Eine Erfolgsgarantie haben Sie indes nicht. Falls diese oder eine der anderen im Portfolio der New Venturetec enthaltenen Beteiligungen die hohen Erwartungen nicht erfüllen, müssen Sie beim Aktienkurs von New Venturetec erneut mit einem Rückschlag rechnen.

Diese Papiere eignen sich nur für ausgesprochen risikofähige Anleger, die mit massiven Schwankungen problemlos leben können. Wenn Sie allerdings Zweifel haben, sollten Sie lieber verkaufen.

