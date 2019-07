Abgestürzte Papiere als Spekulationsobjekte

Die Entwicklung beim französischen Detailhändler Rallye SA ist für die betroffenen Anleger ein Desaster. Rallye war gezwungen, sich in Frankreich unter gerichtlichen Schutz stellen zu lassen. Dies mit dem Ziel, die riesigen Schuldenberge die sich bei der Gruppe angehäuft hatten, neu zu strukturieren.

Das Unternehmen, das bei uns in der Deutschschweiz keine hohe Bekanntheit hat, ist die Mutterfirma der bekannten Detailhandelskette Casino und der Sporthandelskette Go Sport. Den Grossteil des Umsatzes macht Rallye mit Marken wie Casino oder Monoprix im Lebensmitteldetailhandel in Frankreich, ist aber auch in Lateinamerika und weiteren ausländischen Märkten aktiv.

Der Schuldenberg ist für die Gruppe inzwischen erdrückend hoch und die finanzielle Lage sehr schlecht. Entsprechend machen sich die Investoren Sorgen um ihr Geld. Zu Recht. Noch ist völlig unklar, ob die Gruppe gerettet und finanziell saniert werden kann. Ich weiss es auch nicht. Als Inhaber einer Anleihe von Rallye müssen Sie sich auch darauf einstellen, dass Sie im schlimmsten Fall Ihr Geld oder zumindest ein Grossteil Ihres Kapitals verlieren.

Falls es zu einer Sanierung käme, liegt hingegen durchaus eine starke Erholung der Rallye-Anleihenkurse, die ins Bodenlose gesunken sind, drin. Doch eine Garantie dafür haben Sie definitiv nicht. Ebenso möglich ist, dass die Kurse der 3,25 Prozent-Anleihe, die im Februar 2018 herausgeben wurde und eine Laufzeit bis ins Jahr 2024 hat, noch tiefer einbrechen, da die Anleger das Vertrauen in die Gruppe verloren haben.

Wenn Sie bereit sind, im schlimmsten Fall das ganze Geld abzuschreiben, können Sie das Papier behalten und auf eine Erholung spekulieren. Aus meiner Sicht ist das aber hoch spekulativ. Wenn Sie aber wenigstens den Rest Ihres Geldes sichern möchten, sollten Sie verkaufen. Auch dann verlieren Sie einiges.