Absurder IWF-Angriff aufs Bargeld

Die neusten Ideen aus der IWF-Küche sind allerdings in der Tat schwer verdaulich. Weil viele Sparer angesichts der rekordtiefen Zinsen – und bei uns Negativzinsen – immer mehr Bargeld horten und bei weiter sinkenden Zinsen wohl noch mehr Bargeld lagern werden, empfiehlt der IWF, dass die Notenbanken ihre Geldmenge künftig in zwei Währungen, nämlich in Bargeld und elektronisches Geld aufteilen. Auf Bargeld würde dann ein Strafzins zur Anwendung kommen – die Negativzinsen würden nur auf dem Bargeld belastet. Weil Bargeld an Wert verlieren würde, wäre es für die Sparer unattraktiv Bargeld zu horten und überhaupt Bargeld abzuheben und mit Bargeld zu zahlen.

Der IWF erhofft sich von der Massnahme, dass mehr Geld in Umlauf käme und damit die Wirtschaft stärker angetrieben würde. Mit faktischen Strafzinsen auf Bargeld sollten die Sparer dazu getrieben werden, mehr Geld auszugeben – statt auf die hohe Kante zu legen. All jene, die bereits viel Bargeld besitzen, würden im Zuge des IWF-Vorschlags gezwungen, das Geld rasch in Umlauf zu bringen oder aber sie würden schrittweise enteignet.

Persönlich halte ich solche Ideen für absurd. Zwar stellen wir einen starken Druck vieler Staaten fest, das Bargeld möglichst abzuschaffen und möglichst nur noch elektronisches Geld zuzulassen, wie es etwa in Schweden schon zu einem grossen Teil gehandhabt wird. In der Schweiz würden solche Ideen allerdings zur recht auf grossen Widerstand stossen, zumal hierzulande auch das Bargeld weiter beliebt ist.

Auch in Deutschland würden solche Ideen einige Opposition auslösen und die europäische Währungsunion unter eine harte Bewährungsprobe stellen. Schon heute gibt es Kräfte, die am Liebsten aus dem Euro austreten möchten.

Offen gesagt finde ich die Ideen des IWF zur Schwächung des Bargeldes ebenso unklug, wie seine Forderungen an die Schweiz, sie müssen ihre Staatsausgaben ankurbeln, um die Wirtschaft zu stärken. Die Schweiz soll sich bei den Staatsausgaben weniger zurückhalten und die Ausgaben erhöhen, hatte der IWF von unserem Land verlangt. Der Preis dafür wären allerdings höhere Schulden.

Dass ausgerechnet der IWF eine höhere Verschuldung empfiehlt, schwächt dessen Glaubwürdigkeit. Die vergleichsweise geringe Verschuldung der Schweiz im internationalen Kontext und unsere Schuldenbremse halte ich für grosse Pluspunkt unseres Landes. Und das dürfte uns angesichts der riesigen Schuldenberge anderer europäischen Staaten, die nicht einmal die eigenen Regeln der Währungsunion einhalten, in der nächsten Finanzkrise zu Gute kommen.

