Blödsinn! Keine Bank arbeitet uneigennützig

Immerhin hoffe ich aber und gehe davon aus, dass man Ihnen beim VZ, das alles nicht genau so gesagt hat. In jedem Fall aber würde ich vor einem Entscheid mit Ihrer Hausbank sprechen und von ihr ebenfalls einen Vorschlag für die Anlage Ihres Vermögens einholen. So haben Sie bessere Entscheidungsgrundlagen. Immerhin geht es auch um viel Geld, das Sie in den nächsten Jahren in Form von Gebühren dem VZ oder Ihrer Hausbank zahlen werden.

Ein ganz anderer Aspekt, den Sie in Ihrer Frage ansprechen, ist jene nach der Sicherheit, der Bank, der Sie Ihr Geld anvertrauen. Obwohl ich das VZ ebenfalls als sicher einstufe, ist Ihre Hausbank diesbezüglich klar im Vorteil. Anders als das VZ verfügt die ZKB über eine Staatsgarantie und über ein Triple-A-Rating der internationalen Ratingagenturen. Damit gehört sie zu den sichersten Banken der Welt und steht ratingmassig noch weit besser da als etwa die Grossbanken CS und UBS oder natürlich auch das VZ.

Allerdings ist es ja nicht Ihr Ziel, dass Sie hohe Cashbestände halten, sondern in Wertschriften investieren. Diese bieten selbst bei einem Bankkonkurs hohen Schutz, denn sie bleiben immer im Besitz der Kunden.

