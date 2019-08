Brennstoffzellen: Ebenso lukrativ wie riskant

Es ist keineswegs garantiert, dass sich diese Technik in der Breite voll durchsetzt und es sind auch noch nicht alle Vor- und Nachteile in der ganzen Bandbreite erforscht. Da kann noch einiges schief gehen. Wenn man dann in einem Einzeltitel engagiert ist, droht im schlimmsten Fall ein Totalausfall wie man es bei Firma aus der Solarbranche erlebte, obwohl die Branche ebenfalls eine interessante Zukunft hat.

Leider ist mir kein Exchange Traded Fund ETF bekannt, mit dem man kostengünstig und breit diversifiziert in den Brennstoffzellen-Sektor investieren könnte. Ein Engagement in Einzeltitel aus diesem Sektor macht nur für Anleger mit einer hohen Risikobereitschaft und in sehr begrenztem Umfang als Abrundung eines sonst sehr breit diversifizierten Portfolios Sinn.

