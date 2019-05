Buchverluste: Was hab ich falsch gemacht?

Sie haben zwar, wie Sie mir schreiben, breit diversifiziert in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen investiert. Sie haben damit eine Diversifikation im Aktiensegment erreicht. Da Sie aber nur auf Aktien gesetzt haben, hat die negative Entwicklung an den Aktienbörsen und die fehlende Diversifikation in andere Anlageklassen direkt auf Ihr Depot durchgeschlagen.

Negativ ausgewirkt hat sich für Sie zusätzlich ein anderer Fehler: Sie haben sich bei der Selektion Ihrer Aktien in erster Linie von hohen Dividendenrenditen leisten lassen. Das sollte man nicht tun. Wichtigstes Auswahlkriterium bei Aktien ist meines Erachtens nicht die Dividende, sondern die Qualität des Unternehmens. Dabei sollten Sie sich fragen: Wie solid ist eine Firma aufgestellt? Wie sind ihre Perspektiven im Markt und gegenüber Konkurrenten? Welche Risiken geht man bei dem Unternehmen ein?

Die Dividende ist für Anleger, die auf einen Ertrag angewiesen sind, durchaus wichtig. Sie darf aber nicht ein solch hohes Gewicht bei der Selektion haben, dass man nur noch schaut, wer am Meisten Dividende zahlt und dann diese Aktien kauft. Dann muss man, wie Ihr Beispiel, zeigt mit einem bösen Erwachen rechnen.

Bei der Beurteilung von Dividendenperlen müssen Sie zusätzlich zu den grundsätzlichen Qualitätskriterien bezüglich der Firma auch prüfen, warum und aus welchen Mitteln das Unternehmen eine hohe Dividende zahlt. Ist die Dividende wirklich nachhaltig? Wurden die Mittel für die Dividende aus der operativen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet? Oder greift das Unternehmen gar auf Reserven, um eine hohe Dividende zu zahlen? Wenn eine Firma die Dividenden nicht wirklich einspielt und mit operativen Problemen konfrontiert ist, rate ich zu grosser Vorsicht. Dann geht die Rechnung über kurz oder lang nicht auf und man muss mit einem Kursabsturz rechnen – obwohl eine überdurchschnittliche Dividende lockt.

Dazu kommt, dass man sich bewusst sein sollte, dass Dividenden nie garantiert sind. Wenn das Geschäft schlecht läuft oder das Unternehmen in eine längere Krise gerät, ist eine Dividendenkürzung oder sogar -streichung möglich. Die hohe Dividende in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.