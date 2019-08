Die Zeit der Massen-Events ist vorbei

Es könnte ein böses Erwachen geben in Vevey. An der Fête des Vignerons wurden nur 355'000 von 420'000 Tickets verkauft. Erstmals in seiner 222-jährigen Geschichte war das Winzerfest nicht ausgebucht – und erstmals wird es aller Voraussicht nach einen Verlust schreiben. Die Ticketverkäufe machen 70 Prozent des Budgets von knapp 100 Millionen Franken aus.