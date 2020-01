Diese Vorteile hat die Teilpensionierung

Von Martin Spieler (publiziert am Fri, 31 Jan 2020 03:50:13 +0000)

Ich mache mir Gedanken wegen der Pensionierung. Eine Frühpensionierung wie gewünscht kann ich mir nicht leisten. Hat auch eine Teilpensionierung Vorteile – ausser, dass ich mehr Zeit habe? W.H.

Ja. Falls Sie ohnehin planen, wenigstens einen Teil Ihres Pensionskassengeldes in Kapitalform zu beziehen, können Sie dank Teilpensionierung in den meisten Kantonen deutlich Steuern sparen.

Eine Teilpensionierung ermöglicht es Ihnen, das Kapital in mehreren Tranchen in unterschiedlichen Jahren in Anspruch zu nehmen. Damit sinkt die Steuerbelastung, wobei ich Ihnen rate, die Steuerpraxis in Ihrem Kanton vorgängig zu prüfen.

Die Teilpensionierung hat über die Tatsache hinaus, dass Sie weiter ein Erwerbseinkommen haben und sich mehr leisten können, auch den Pluspunkt, dass Sie weiter in die Säule 3a Einzahlungen vornehmen dürfen. Auch damit können Sie Ihre Steuerrechnung entlasten.