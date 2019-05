Dividendenperlen sind selten Wachstumstitel

An der Börse gibt es eine weise Regel: Man sollte bei good news verkaufen. Das haben im Frühling offensichtlich viele Investoren gemacht, als Mobilezone noch ausgezeichnete Zahlen für das vergangene Jahr vorlegte.

Im letzten Jahr hat der Handyanbieter trotz etwas abflauender iPhone-Euphorie Rekordzahlen präsentiert. Der Umsatz erreichte 1,2 Milliarden Franken und der Reingewinn kletterte stolze 12,2 Prozent auf fast 40 Millionen Franken in die Höhe. Auch auf Ebene Betriebsgewinn wurde die siebte Steigerung nacheinander ausgewiesen.

Die Rekordzahlen haben aber einen bitteren Nachgeschmack: Einerseits erreichte Mobilezone beim Betriebsgewinn die selbst gesetzten Zielvorgaben von 55 bis 60 Millionen Franken nicht. Das Management war also zu optimistisch, was von den Anlegern gar nicht goutiert wird, wenn dann anschliessend die hoch gesteckten Ziele nicht erfüllt werden. Damit das Gleiche nicht nochmals passiert, hat Mobilezone, die 115 Läden in der Schweiz betreibt und auch in Deutschland aktiv ist, anderseits die Erwartungen für das laufende Jahr etwas vorsichtiger formuliert.

Man gehe davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr auf Stufe Betriebsgewinn und Konzerngewinn ein Ergebnis erzielen werden, das mit dem abgeschlossenen Geschäftsjahr vergleichbar sei, signalisierte das Management. Das wäre zwar nicht schlecht angesichts der Rekordzahlen im letzten Jahr, klingt aber nicht gerade nach Wachstum. Offenbar ist es bei Mobilezone mit der Rekordjagd vorbei. Möglicherweise stösst das Unternehmen in der heutigen Grösse an Grenzen. Solche Botschaften sind nicht nach dem Geschmack der Börse.

Damit der Kurs alte Höchstwerte wieder erreicht, wäre ein weiteres Wachstum bei den wichtigsten Kennzahlen nötig gewesen. Das scheint nun auszubleiben, obwohl Mobilezone weiter solid unterwegs ist. Bereits im letzten Jahr hatte es Irritationen gegeben, weil über eine Dividendenkürzung spekuliert wurde. Inzwischen aber wurde eine Dividende von 0,6 Franken ausgeschüttet. Auf heutiger Kursbasis ergibt dies eine stolze Dividendenrendite von über sechs Prozent.