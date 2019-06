Facebook greift die Banken an

Das könnte sich jetzt ändern, da mit Facebook ein grosser US-Internetkonzern eine Kryptowährung lanciert.

Den Angriff auf das etablierte Finanzsystem verkündete Facebook-Chef Mark Zuckerberg kürzlich an der hauseigenen Entwicklerkonferenz ganz beiläufig. Während Dutzende Entwickler ihn mit ihren Smartphones ablichteten, dampfte er seine Vision in einen Satz zusammen: «Geld versenden sollte so einfach sein, wie ein Foto zu verschicken.» Dann liess er noch ein schelmisches Grinsen über sein Gesicht huschen, das vielen endgültig klarmachte: Facebook hat daetwas vor.

Ein Schweizer Kopf

Libra heisst die neue Kryptowährung, die gestern vorgestellt wurde und in der ersten Jahreshälfte 2020 in Umlauf kommen soll. Zuckerberg schwebt nichts weniger als eine Art Weltwährung vor, mit der jedermann unabhängig von Landesgrenzen in Sekundenschnelle und zu tiefen Transaktionsgebühren übers Smartphone Geld überweisen kann.

Facebook zielt dabei nicht zuletzt auf jene 1,7 Milliarden Menschen, die heute keinen Zugang zum Finanzsystem haben. Besonders in Entwicklungsländern gibt es teils hohe Hürden, etwa in Form von Gebühren. Doch die Mehrheit von ihnen hat ein Handy mit Internetzugang.

Zum Dreh- und Angelpunkt der Währung wird die Schweiz, genauer die Stadt Genf. Dort hat die Libra Association, die das Projekt steuert, ihren Hauptsitz. Die Organisation möchte neutral arbeiten und hat deshalb ein neutrales Land ausgewählt. Dass die Schweiz für die Blockchain-Technologie ein wichtiger Standort ist, hat ebenfalls zum Entscheid beigetragen.