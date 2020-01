Fürstliche Anlagen mit Potenzial

Wenn Sie in die LGT GIM Fonds investieren, können Sie Ihr Geld anlegen wie der Fürst von Liechtenstein. Das Fürstenhaus von Liechtenstein hat die Verwaltung ihres fürstlichen Portfolios der LGT übertragen, was naheliegend ist, da die Bank dem Fürstenhaus gehört und so etwas wie ein deutlich erweitertes Family Office darstellt, bei dem auch andere Kunden ihr Vermögen parkieren können.

Vermarket wird das alles unter dem Titel «anlegen wie der Fürst», was in erster Linie eine wunderbare Marketingstory ist, aber per se keine Garantie darstellt, dass Sie Ihr Geld tatsächlich erfolgreich investieren. Immerhin sorgt die Tatsache, dass die Eigner der LGT-Bank selbst Geld in diesen Fonds haben, dafür, dass einige Augen zusätzlich genau hinschauen, was mit dem Kapital passiert, was ich für einen Vorteil halte.

Doch selbst das bietet nicht zwingend eine Erfolgsgarantie. Die im Rahmen der fürstlichen Strategie vermarkteten Fonds setzen sowohl auf traditionelle Anlageklassen wie Aktien oder Obligationen, anderseits auch auf alternative Anlagen wie Private Equity. Unter der LGT GIM Fonds-Palette gibt es verschiedene Vehikel, die in verschiedenen Währungen wie Franken, Euro oder Dollar geführt werden und auch unterschiedliche Strategien verfolgen.

Der LGT GIM Balanced (CHF) B beispielsweise weist unter anderem einen Aktienanteil von rund 40 Prozent auf, rund 38 Prozent Anleihen verschiedener Segmente, Immobilien und rund 3 Prozent Private Equity-Anlagen.

Der LGT GIM Growth (CHF) B hingegen hat über 50 Prozent Aktien, mit rund 24 Prozent deutlich weniger Anleihen, dafür neben anderen Anlageklassen mit 5 Prozent auch deutlich mehr Private Equity-Anlagen. Damit müssen Sie bei diesem Vehikel mit stärkeren Schwankungen rechnen als beim etwas konservativeren Balanced-Vehikel.

Nicht richtig ist die Information, dass diese Fonds gebührenfrei sind. Möglicherweise fallen keine Depotgebühren an, was die Bank selbst bestimmen kann. Die Fonds selbst belasten indes durchaus Gebühren – beim LGT GIM Growth (CHF) B zusätzlich zu einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 1.50 Prozent noch nicht weiter definierte Verwaltungskosten von 0.30 Prozent pro Jahr, was alles in allem durchaus fürstliche Gebühren ergibt. Falls die Fonds eine starke Performance erreichen, spielen die Gebühren eine geringere Rolle – entscheidend für Sie ist letztlich die Nettorendite nach Gebühren.