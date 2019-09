Geld verdienen mit Kreuzfahrten?

Allerdings muss ich Sie enttäuschen: Sie machen tatsächlich einen Überlegungsfehler. Das Kreuzfahrtunternehmen zahlt zwar, wie Sie richtig schreiben, jeweils eine Quartalsdividende – also viermal pro Jahr einen Betrag. Doch die gesamte Jahresdividende von 2 Dollar für die in New York kotierten Papiere wird nicht viermal ausgeschüttet, sondern in Form von vier Teilbeträgen an je 50 US-Cents. Die nächste Dividendenzahlung von 50 US-Cents erfolgt am 13. September 2019.

Dennoch erzielen Sie mit den Carnival-Aktien eine stolze Jahres-Dividendenrendite von über 4 Prozent – aber nicht wie Sie gehofft hatten 16 Prozent. Darüber hinaus bekommen Sie als Aktionär bei einer Buchung auf den zum Unternehmen gehörenden Schiffen Vorteile im Form von zusätzlichem Bordguthaben, was allerdings primär eine Marketingaktion sein dürfte, um die eigenen Aktionäre zu weiteren Buchungen zu animieren.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Kreuzfahrten lieben und an attraktiven Dividendenrenditen interessiert sind, sind die Carnival-Papiere eine Überlegung wert – vorausgesetzt, dass man in der Lage ist, stärkere Kursschwankungen zu tragen.

Der Beitrag Wie Sie mit Kreuzfahrten Geld verdienen erschien zuerst auf Geldblog.