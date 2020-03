Keine Rettung in Sicht Wieso die Weltbörsen trotz der Extremmassnahme der US-Notenbank keinen Halt finden. Markus Diem Meier

Solange die Ausbreitung der Krankheit nicht vermindert werden kann, kehrt an den Märkten keine Ruhe ein. Foto: Keystone

Am Montag haben die Börsen erneut herbe Kursverluste verzeichnet. Der Schweizer Leitindex SMI verlor zeitweise beinahe 9 Prozent und schloss am Ende des Tages bei minus 1,68 Prozent. Nach einem Kursverlust von 8 Prozent gemessen am S&P-500-Index gleich bei Börsenbeginn wurde in den USA der Handel sogar kurzzeitig ausgesetzt. Der Dow-Jones-Index lag im Minimum 12 Prozent im Minus – so stark wie seit dem Schwarzen Montag am 19. Oktober 1987 nicht mehr.

Am Sonntag hat die US-Notenbank Fed den Leitzins um ein ganzes Prozent gesenkt und neue Finanzspritzen an die Kapitalmärkte im Umfang von insgesamt 700 Milliarden Dollar beschlossen. Im letzten Jahrzehnt hatten tiefere Zinsen und geöffnete Geldschleusen meist unmittelbar steigende Aktienkurse zur Folge. Fünf Fragen und Antworten dazu, warum diesmal alles anders ist:

Wieso stürzen die Börsen weiter ab?

Solange die Investoren keinen glaubhaften Grund dafür sehen, dass die wirtschaftlichen Folgen im Zuge der Corona-Krise bewältigt werden können und die Ausbreitung der Krankheit vermindert werden kann, kehrt an den Märkten keine Ruhe ein: Zwischenzeitliche Korrekturen werden sich stets mit weiteren Kurseinbrüchen ablösen. Die Massnahme des Fed bringt in dieser Hinsicht keine Beruhigung. Vor allem in den USA – die für die Weltbörsen im Vordergrund stehen – zeichnet sich bisher keine kohärente und entschiedene Politik zur Eindämmung des Virus ab, und damit auch nicht zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen. Die letzte Woche aufgekommenen Hoffnungen auf ein grosses und glaubwürdiges Massnahmen- und Finanzpaket der Regierung Trump wurden bisher enttäuscht.

Haben die Notenbanker versagt?

Die Notenbanker haben nicht die Möglichkeit, diese Krise zu lösen. Der wichtigste Grund für die neu beschlossenen Geldspritzen der Europäischen Zentralbank und des Fed in den USA besteht darin, die extrem gestiegenen Anspannungen an den Kapitalmärkten zu lösen. In den USA sind die Zinsaufschläge für Anleihen von Unternehmern dramatisch in die Höhe geschnellt. Das Geld fliesst nur noch in sichere Staatsanleihen. Unternehmen in den USA erhalten über die Kapitalmärkte nur noch schwer neue Mittel oder müssen so viel dafür bezahlen, dass dies ihre Existenz bedroht. In Europa beziehen die Unternehmen das Geld vorwiegend über Bankkredite. Weil die Firmen angesichts der Krise ebenfalls zunehmend in Geldnöte geraten, drohen auch auf dem alten Kontinent Konkurswellen, was auf die Banken als Kreditgeber zurückschlägt. Deshalb will auch die EZB mit ihren Geldspritzen in erster Linie dafür sorgen, dass die Kreditversorgung gewährleistet bleibt.

Kommt es zu Zusammenschlüssen von Banken?

Die Aktie der Grossbank Credit Suisse ist am Montag bis auf einen Preis von 6,19 Franken gefallen – mehr als 50 Prozent unter ihrem Wert von 13 Franken zu Jahresbeginn. Bei solchen Entwicklungen kommt die Frage auf, ob bei diesem tiefen Preis die CS oder eine andere Bank übernommen wird. Das ist unwahrscheinlich und rührt vom Vergleich mit der Finanzkrise her. Zu Zusammenschlüssen damals kam es daher vor allem dadurch, weil die Behörden entsprechenden Druck ausgeübt haben und über Staats- und Notenbankgelder solche Übernahmen mitfinanziert oder Garantien dafür vergeben haben. Das ist diesmal nicht zu erwarten, schon weil in dieser Krise alle Banken mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Die tiefen Kurse sind schliesslich auch Ausdruck für das gewachsene Risiko angesichts der Krise.

Kommt jetzt das Helikoptergeld?

Von Helikoptergeld ist die Rede, wenn ein Staat Geld an seine Bürger verteilt und das Geld dafür von der Notenbank bezieht. Seit Hongkong und andere kleine Länder wegen der Krise entschieden haben, direkt Geld an ihre Bürger und Unternehmen auszubezahlen, ist das kein weltfremdes Theoriekonstrukt mehr, auch wenn bisher noch kein Notenbankgeld ins Spiel kam. Auch für andere Länder schlagen Ökonomen direkte Zahlungen an die Bürger oder Unternehmen vor. Die Idee dahinter: Jene Firmen und Beschäftigten sollen finanziell abgesichert werden, die unverschuldet in Geldnöte geraten. Direkte Zuschüsse sind nur eine Möglichkeit, Garantien für Rechnungen oder Aufschübe eine andere. Massenkonkurse und eine stark steigende Arbeitslosigkeit würden in der Wirtschaft sonst über die Krise hinaus massive Schäden hinterlassen. Die gewöhnliche Fiskalpolitik – wie der Bau von Infrastruktur – hilft der Wirtschaft in der aktuellen Lage so wenig wie weiter gesenkte Zinsen.

Was beendet die Krise?

An den Börsen ist das Schlimmste vorbei, wenn die Regierungen einen glaubwürdigen Plan für den Umgang mit der Krise vorlegen. Das gilt in erster Linie für die USA, denn an der Entwicklung dort sind die Investoren vor allem ausgerichtet. In der Realwirtschaft ist erst dann mit einer nachhaltigen Beruhigung zu rechnen, wenn sich ein Ende der Ausbreitung des Coronavirus abzeichnet – oder ein wirksames Gegenmittel. Wie stark es danach wieder aufwärtsgeht, hängt wesentlich davon ab, wie viele irreparable Schäden die Krise hinterlässt.