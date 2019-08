Leonteq: Ein Spiel um alles oder nichts

Mit den Produkten Robttq, Raretq und Chintq haben Sie drei Tracker-Zertifikate gekauft. Dank diesen strukturierten Produkten können Sie unkompliziert und günstig einen bestimmten Aktienmarkt abbilden, ohne selbst die Einzelwerte erwerben zu müssen.

Inhaltlich haben Sie sich für drei interessante Themengebiete entschieden. Das Produkt Robttq ist an den Swissquote Robotics & Artificial Intelligence Index gekoppelt. Sie partizipieren somit am Megatrend Robotik und künstliche Intelligenz. Dem Index gehören eine ganze Anzahl von Unternehmen an, die in diesen Bereichen aktiv sind – so etwa die weltweit tätigen Konzerne ABB, IBM, Infosys Technologies.

Auch Ihr zweites Produkt, Raretq fokussiert sich auf einen Megatrend: Es ist an den Swissquote Rare Earth Index gekoppelt und investiert in Unternehmen, die im Bereich seltene Erden tätig sind. Die seltenen Erden kommen als Rohstoffe in unzähligen technologischen Anwendungen vor – so etwa in Batterien, dem Smartphone oder vielen Elektromotoren. Je mehr der Trend zur Digitalisierung und zur elektrischen Mobilität voranschreitet, desto mehr braucht es von diesen Rohstoffen, was bedeutet, dass sie rar werden. Dem Swissquote Rare Earth Index gehören fast 20 Firmen aus sieben Ländern an, verschiedene davon aus Australien.

Das dritte Produkt, Chintq, ist an den Swissquote China’s Dragons Index gekoppelt. Damit profitieren Sie am Aufstieg Chinas als Industriesupermacht. Dieses Instrument ist an den Swissquote China’s Dragons Index gekoppelt, dem bekannte chinesische Firmen wie Lenovo angehören.

Bei den drei Tracker-Zertifikaten tragen Sie drei Risiken: Zum einen das eigentliche Anlagerisiko sowie das Währungsrisiko. Da Sie voll auf Aktien setzen, müssen Sie mit starken Kursschwankungen bei den drei Tracker-Zertifkaten rechnen.

Zum anderen sind Sie auch dem Gegenparteienrisiko ausgesetzt. Ihr in Ihrer Frage erwähnte Berufskollege hat Recht, dass Sie Ihr Geld verlieren würden, wenn die Emmissionsbank der drei Tracker-Zertifikate, die Leonteq Bank, Konkurs gehen würde. Das war ja das Problem bei Lehman Brothers, als während der Finanzkrise auch einige Anleger aus der Schweiz mit strukturierten Produkten, die von der später zusammengebrochenen US-Grossbank herausgegeben wurden, viel Geld verloren.