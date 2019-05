Schenkung schützt nicht vor Pflegekosten

Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 23 May 2019 02:50:25 +0000)

Mein Mann arbeitet noch Teilzeit, ich bin aber pensioniert. Im Bekannten- und Freundeskreis wird häufig darüber diskutiert, im Rahmen der Nachlassplanung und in Hinblick auf einen allfälligen späteren Eintritt in ein Seniorenheim, das Eigenheim an die Kinder zu verschenken – mit bleibendem Wohnrecht und Nutzniessung. Da unsere Tochter über keine grösseren finanziellen Mittel verfügt, würden wir wie bisher sämtliche Unterhaltskosten, Vermögenssteuer, Hypothekarzinsen, etc. übernehmen. Wie ist Ihre Meinung dazu? I.Z.