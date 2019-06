Setzen Sie nicht alles auf eine Kuh!

Die Firma Natur Konkret AG ist ein innovativer Landwirtschaftsbetrieb mit Sitz in Kreuzlingen. Betriebsinhaber ist Guido Leutenegger, der ursprünglich eine Lehrerausbildung absolviert hatte, die Firma Natur Konkret seit 1990 führt und verschiedene politische Ämter innehatte. So etwa als Kantonsrat im Kanton Thurgau, Gemeinderat und Stadtrat von Kreuzlingen und als Präsident und Geschäftsführer von Pro Natura Thurgau. Mit naturnahen Produktionsformen will er Naturschutz, Tierschutz und die Produktion von hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln in Einklang zu bringen.

Finanziell engagieren kann man sich bei seiner Firma unter anderem, indem man in ein Hochlandrind investiert, 1250 Franken einzahlt und dann fünf Jahre lang eine Gutschrift im Wert von 350 Franken erhält. Oder aber, indem man wie Sie Anleihen erwirbt. Investieren kann man dabei unterschiedlich hohe Beträge, angefangen von 1000 Franken bis maximal 50’000 Franken. Die Laufzeit würde gemäss der Beschreibung vom 1.9.19 bis 31.8.24 dauern. Als jährlicher Zins werden 3,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Angesichts der Nullzinsen, die man derzeit auf dem Bankkonto oder auf sicheren Schweizerfranken-Anleihen bekommt, sind 3,5 Prozent sehr viel. Wenn Sie nur die finanzielle Seite eines solchen Engagements anschauen, müssten Sie sich allerdings genau überlegen, welche Sicherheiten Sie für Ihr Geld erhalten.

Ich kann die Risiken der Natur Konkret AG als Schuldnerin nicht beurteilen. Sie müssen sich aber die Frage stellen, was genau passiert, wenn das Unternehmen, dem Sie Ihr Geld anvertrauen, entgegen Ihrer Erwartungen nach fünf Jahren Laufzeit nicht mehr in der Lage ist, das in die Anleihe investierte Kapital zurück zu zahlen. Selbst wenn der Betrieb heute gut läuft, kann wie bei jeden anderen Unternehmen einmal etwas schief gehen. Wenn Sie keine Sicherheiten haben, wovon ich ausgehe, müssen Sie damit rechnen, im schlimmsten Fall Ihr Geld zu verlieren. Natürlich bekämen Sie dann auch keinen Zins.

Gewiss ist dies das schlechtest mögliche Szenario, das hoffentlich nie eintritt. Und mir ist auch klar, dass man ein Engagement bei einen solchen Betrieb nicht nur unter finanziellen Aspekten beurteilt. Ideelle Motive sind in diesem Kontext wichtiger, was ich gut nachvollziehen kann. Dennoch sollte man die finanziellen Risiken kennen und nur eine Anlage tätigen, wenn man bereit ist, sein Geld im allerschlimmsten Fall auch abzuschreiben.