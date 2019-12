So berechnen Sie Ihre 3.-Säule-Steuerersparnis

Die steuerbegünstige Vorsorge im Rahmen der 3. Säule hat zwei Vorteile: Sie verbessern für sich Ihre Altersvorsorge und Sie können noch im Erwerbsleben Steuern sparen. Der erste Aspekt ist aus meiner Sicht noch der wichtigere. Meines Erachtens sollte man die 3. Säule nicht nur wegen der Steuerersparnis nutzen, sondern in erster Linie mit dem Ziel, die eigene Vorsorge zu stärken.

Das ist in Ihrem Fall besonders wichtig, da Sie bisher nur ein geringes Pensionskassen-Guthaben ansparen konnten, weil Sie nur Teilzeit in einem kleinen Pensum gearbeitet haben und der Koordinationsabzug dazu geführt hat, dass nur sehr wenig vom Einkommen überhaupt über die Pensionskasse lief. Die Säule 3a hat den positiven Nebenaspekt, dass man die Einzahlungen jeweils im Folgejahr in der Steuererklärung beim Einkommen in Abzug bringen kann.

Aufgrund Ihres Einkommens, das unter 50’000 Franken liegt, hält sich der Steuerspareffekt tatsächlich in Grenzen. Wie viel der Effekt ausmacht, können Sie selbst im Internet anhand Ihrer konkreten Daten nachschauen. Die meisten Kantone bieten im Internet Steuerrechner an, mit denen Sie die Steuerbelastung je nach steuerbarem Einkommen und Vermögen ausrechnen können.

Ich habe Ihre Zahlen auf dem Steuerrechner des Kantons Zürich eingeben. Dabei hat sich gezeigt, dass Sie zum Beispiel in der Stadt Zürich dank einer Einzahlung des Maximalbetrages für Angestellte mit Pensionskasse in die Säule 3a bei Ihrem bisherigen Einkommen immerhin pro Jahr knapp 800 Franken bei den Staats- und Gemeindesteuern sparen würden.

Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie die Säule 3a später beim Bezug versteuern müssen. Dabei kommt aber ein reduzierter Satz zur Anwendung.

Da Sie weiter erwerbstätig sind und nur über eine reduzierte Altersvorsorge verfügen, halte ich es für sinnvoll, wenn Sie in den Ihnen bis zur ordentlichen Pensionierung noch verbleibenden Jahren soweit für Sie möglich den Maximalbetrag in die Säule 3a einzahlen. Mit diesem Schritt schaffen Sie sich für Ihr Rentenalter etwas mehr Spielraum und sparen schon jetzt noch während dem Erwerbsleben doch immerhin noch einige Franken an Steuern.

