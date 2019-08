So investieren Sie günstig in US-Staatsanleihen

Nicht nur mit den Schweizer Bundesobligationen, auch mit anderen sehr sicheren Frankenanleihen verdienen Sie im aktuellen Marktumfeld kein Geld mehr. Im Gegenteil: Mit den Bundesobligationen verlieren Sie sogar Geld, da die Bundesobligationenrendite im Minus notiert und Sie zusätzlich noch der Bank Gebühren abliefern müssen. Wer in diesen Papieren positioniert ist, vernichtet häppchenweise Geld – auch wenn die Eidgenossenschaft weltweit zu den sichersten Schuldnern gehört.

Zu den Topschuldnern weltweit zählen auch die USA. Wenn Sie somit US-Staatsanleihen erwerben, ist das Risiko, dass Sie später Ihr Geld nicht mehr zurückbekommen sehr gering, obschon auch die USA auf riesigen Schuldenbergen sitzen. Da die US-Notenbank locker Geld drucken kann und dies auch tut, ist das Ausfallrisiko bei US-Staatsanleihen sehr klein. Im Vergleich zu den Zinsen in der Schweiz sind die Zinsen in den USA immerhin etwas höher.

Doch Vorsicht: Nachdem die Amerikaner in der Vergangenheit die Zinsen angehoben hatten, dürften Sie in diesem Jahr die Leitsätze wohl zweimal senken. Damit will die US-Notenbank die Wirtschaft im Schwung behalten und die negativen Konsequenzen des Handelsstreits zwischen den Supermächten USA und China abfedern. In Erwartung einer Zinssenkung in den USA hatten die Aktienmärkte im Juni neue Rekordstände erreicht.

Trotz hoher Sicherheit würde ich generell auch auf andere Anlageklassen diversifizieren und auch nicht nur eine bestimmte, einzelne US-Staatsanleihe kaufen, sondern einen Fonds, der sich auf US Treasury Bonds fokussiert. Damit möglichst viel von der ohnehin von kleinen Rendite für Sie übrig bleibt, würde ich einen Indexfonds oder einen Exchange Traded Fund ETF nutzen, der an einen US-Staatsanleihen-Index gekoppelt ist. Einen teureren, aktiv verwalteten Fonds zu erwerben, bringt da meines Erachtens nichts.

Einfach in US-Staatsanleihen investieren könnten Sie zum Beispiel mit dem iShares US-Dollar Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Valor 36414884). Dieser ETF strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen – also aus US Treasury Bonds – mit kurzer Laufzeit von einem bis drei Jahren besteht.