So nutzen Sie Ihr Geld im Alter für sich selbst

Von Leo Ferraro (publiziert am Mon, 10 Feb 2020 03:50:54 +0000)

Bei der Geldanlage sollte man immer die persönlichen Umstände und eigenen Bedürfnisse genügend berücksichtigen.

Anfangs Jahr fragte ich Sie um Ihren Rat, ob ich Stockwerkeigentum kaufen soll. Sie rieten ab. Ihre Bedenken waren: Zu wenig Vermögen in Anbetracht meines Alters. Ich habe aber unterdessen ein Stockwerkeigentum gekauft ohne Hypothek. Als von der Gesellschaft abgestrafte und geächtete Raucherin im Rentenalter möchte ich lieber in meinen eigenen vier Wänden sterben, wo ich tun und lassen kann, was mir beliebt. B.M.