Unüblich hohe Renditen haben einen Haken

Ich kenne das Angebot nicht und kann mich daher nicht konkret dazu äussern, sondern nur zu den Angaben, die Sie mir gemacht haben. Aufgrund Ihrer Schilderungen stufe ich das Risiko für Sie aber als hoch ein. Ich empfehle Ihnen, den Anlagevorschlag nochmals genau zu prüfen.

Erstens stellt sich für mich die Frage, warum Ihnen ein Anbieter für eine angeblich sichere Anlage einen hohen Zins von 4 Prozent geben sollte. Zum Vergleich: Die Rendite von sehr sicheren Bundesobligationen, den Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, bewegt sich aktuell sogar im Minus. Auch andere Franken-Anleihen von Schuldnern mit hoher Bonität werfen je nach Laufzeit weniger als ein Prozent Zins ab.

Deutlich mehr Rendite bekommt man nur, wenn man Abstriche bei der Sicherheit macht – etwa indem man Anleihen in Fremdwährungen nutzt oder vor allem, indem man Anleihen von Schuldnern mit einer deutlich tieferen Kreditwürdigkeit wählt. Auf sicheren Frankenanleihen gibt es kaum Zins.

Wenn Ihnen jemand dennoch deutlich mehr Zins verspricht oder sogar garantiert, hat dies immer einen Preis. In der Regel ist der Preis für die höhere Rendite ein massiv höheres Risiko.

Gerade institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen sind in einem eigentlichen Anlagenotstand und suchen laufend attraktive Anlagechancen. Wenn das Ihnen vorliegende Angebot so sicher und attraktiv wäre, bekämen Sie als Privatanleger wohl nicht mal mehr eine Offerte, da es längst weg wäre.

Ich befürchte, dass die Sache einen Haken hat. An Ihrer Stelle würde ich auch die Frage genau prüfen, wo sich die Immobilien, in die Sie indirekt via den Anleihen investieren, genau befinden. Und wie Sie das Grundpfandrecht, das Ihnen offenbar angeboten wird, im Krisenfall konkret einlösen würden.