US-Notenbank senkt Leitzins – Trump spricht von Versagen

Fed-Chef Powell erläutert in einer Medienkonferenz den Entscheid der Notenbank. Video: Youtube/Federal Reserve

Enttäuscht reagierte auch US-Präsident Donald Trump, der das Fed wiederholt zu drastischeren Zinssenkungen angehalten hatte. Noch bevor die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell begann, machte Trump seinem Ärger mit einem Tweet Luft. «Jay Powell und die Federal Reserve versagen erneut», wetterte er. «Kein Mut, kein Verständnis, keine Vision! Ein schrecklicher Kommunikator!»

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. September 2019