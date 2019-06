Warum Alcon jetzt zwingend liefern muss

Aufgrund der hohen Börsenkapitalisierung wurde Alcon gleich von Beginn weg Teil des Swiss Market Index. Nach einem guten Start kam der Kurs zwischenzeitlich unter Druck, weil viele Aktionäre sich von den neu erhaltenen Alcon-Aktien getrennt haben. In der Zwischenzeit hat der Kurs wieder stark angezogen.

Für Sie als Aktionär ist die Rechnung mehr als nur aufgegangen. Mit der Abspaltung der Augensparte Alcon hat Novartis einen Wandel hin zu einem fokussierten Pharmaunternehmen vollzogen und verspricht künftig ein stärkeres Gewinnwachstum. Durch die Abspaltung hat Novartis für die Aktionäre einen Mehrwert geschaffen.

Schwieriger ist die Frage, ob das so bleibt und wie erfolgreich sich Alcon als eigenständiges Unternehmen künftig entwickeln kann. Positiv eingeschätzt werden die Perspektiven von Alcon offensichtlich von den Grossaktionären Blackrock und Capital Group. Der US-Vermögensverwalter Blackrock und der amerikanische Investmentmanager Capital Group haben ihre Alcon-Bestände nicht verkauft und besitzen einen Anteil von 5,37 bzw. 4,69 Prozent an Alcon.

Interessant ist, dass beide Gesellschaften ihre Beteiligung, die sie ebenfalls wie Sie durch die Abspaltung von Alcon aus Novartis erhalten haben, nach der Abspaltung noch weiter aufgestockt haben. Das ist auch für die Privataktionäre wie Sie ein positives Signal. Grössere Pakete an Alcon halten aufgrund der Abspaltung weiter Novartis mit 3,8 Prozent und die Sandoz-Familienstiftung mit 3,3 Prozent.

Der Augenheilkunde-Konzern hat angekündigt, dass er weiter wachsen werde und auch am Schweizer Standort in Genf zusätzliche Arbeitsplätze schaffen werde. Allerdings werden das nicht Forschungsjobs sein, sondern Arbeitsplätze in den Bereichen Treasury Management, Finanzdienstleistungen und im Steuer- und Infrastrukturbereich. Um das Wachstum voranzutreiben hat Alcon weitere Firmenübernahmen in Aussicht gestellt, nicht zuletzt mit dem Ziel, sich Zugang zu neuen Technologien zu verschaffen.